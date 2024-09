Погребението на Свен-Горан Ериксон: Дейвид Бекъм и Нанси Дел'Олио сред гостите

Д ейвид Бекъм и Нанси Дел'Олио бяха сред опечалените на погребението на Свен-Горан Ериксон в Швеция днес.

Звездите поздравиха семейството и приятелите на Ериксон в църквата „Фриксанде“ в шведския град Торсби преди сутрешната церемония. Италианската адвокатка Дел'Олио имаше връзка с бившия английски мениджър от 1998 до 2007 г., а Бекъм беше сред играчите, които той ръководеше.

"Позволиха му да заспи у дома": 95-годишният баща на Свен-Горан Ериксон с първи думи след смъртта му

Ериксон почина на 76-годишна възраст миналия месец, след като беше диагностициран с рак на панкреаса.

Партньорката му Янисет Алсидес, дъщеря му Лина и баща му Свен също бяха сред пристигналите.

Шведът стана първият чуждестранен мениджър на мъжкия футболен отбор на Англия през 2001 г., като тренираше играчи като Бекъм, Стивън Джерард, Уейн Рууни и Франк Лампард.

След Световното първенство по футбол през 2006 г. той напусна английския отбор и по-късно ръководи Мексико и Кот д'Ивоар, както и английските клубове „Манчестър Сити“ и „Лестър Сити“.

