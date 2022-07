Световните лидери реагираха на покушението срещу Шиндзо Абе

П олитиците по света реагираха на покушението срещу бившия японски премиер Шиндзо Абе.

"Шокиран съм и съм натъжен от отвратителната атака" срещу бившия японски премиер Шиндзо Абе, който е "истински приятел, пламенен защитник на мултилатерализма и на демократичните ценности", заяви днес председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, предаде Франс прес.

"Европейският съюз е с народа на Япония и с (премиера) Фумио Кишида в тези трудни времена", написа Мишел в Туитър.

