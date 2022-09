Световните лидери почетоха покойната британска кралица

С лед новината за кончината на Елизабет II световните лидери изразиха почитта си към живота и управлението на покойната британска кралица.

Президентът на САЩ Джо Байдън я нарече "държавник с несравнимо достойнство" и заяви, че очаква с нетърпение да работи със сина ѝ крал Чарлз, като отбеляза тяхното "близко приятелство".

"Кралица Елизабет II беше държавник с несравнимо достойнство и постоянство, който задълбочи основополагащия съюз между Обединеното кралство и Съединените щати", заяви Байдън.

"Тя помогна да направим отношенията ни специални", заяви Байдън.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, също почете покойната кралица Елизабет II, която беше свидетел и на присъединяването и на раздялата на Великобритания с Европейския съюз.

It is with deep sadness that I have learned of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



She was the world’s longest serving Head of State and one of the most respected personalities worldwide.



I offer my heartfelt condolences to the Royal Family and the British people. pic.twitter.com/6ASDFGSk43