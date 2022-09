Първото изявление на крал Чарлз III

К ралица Елизабет II, най-дълго управлявалият британски монарх, чието управление продължи седем десетилетия, почина на 96-годишна възраст. 73-годишният принц Чарлз, нейният най-голям син, автоматично стана крал при смъртта на майка си.

Операции „Лондонски мост” и „Еднорог”, какво се прави след смъртта на Елизабет II

Той обаче може да бъде коронован чак след месеци, отбелязва Асошиейтед прес.

Кралското семейство публикува и първото официално изявление на Чарлз в новата му роля:

"Смъртта на моята любима майка, Нейно величество Кралицата, е изключителни тъжен за мен и семейството момент.

Скърбим дълбоко за смъртта на един ценен суверен и много обичана майка. Знам, че загубата ѝ ще бъде силно почувствана в цялата страна, Кралствата и Британската общност и от безброй хора по света.

По време на този период на траур и промяна аз и моето семейство ще бъдем утешени и подкрепени от знанието си за уважението и дълбоката привързаност към кралицата".

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher