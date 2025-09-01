Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

С ъветът НАТО-Украйна ще се събере днес на извънредно заседание, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс.

"Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху съвместни стъпки за адекватен отговор на отхвърлянето от Русия на усилията за мир и ескалиращия терор срещу Украйна", написа той в социалната мрежа "Екс".

Междувременно стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с няколко "европейски лидери" в Париж в четвъртък, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това ще стане в момент, когато американските усилия за прекратяване на войната, изглежда, са в застой.

"Планирана е такава среща" за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и "за постигане на дипломатически напредък, тъй като руснаците отново се опитват за избягат", заяви запознат източник пред АФП.

"До момента не е планирано" участие на американския президент Доналд Тръмп на срещата в Париж.

Дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна се ускориха през последните седмици под ръководството на Тръм, който се срещана с руския си колега Владимир Путин в Аляска през август, но това не доведе до конкретен резултат.

Украйна обвини Русия, че печели време и се преструва, че иска да преговаря, за да се подготви по-добре за нови атаки.