Свещеник, познавал убитите българи: Държаха вратата отключена

П овдигнаха обвинение на мъжа, който уби трима българи в Чикаго. Междувременно жертвите на престъплението се увеличиха още. От раните си почина и полякиня, съседка на семейството. Българската общност в Чикаго започна дарителска акция, за да помогне на близките на жертвите да върнат телата им в България.

Мотивът за жестокото престъпление остава неизвестен.

Ивайло Попов и Цетанка Костадинова са женени от 2 години, те имат по едно дете от предишен брак. Искра Попова е майка на Ивайло. Тя от години живее в Чикаго с американския си партньор Дейвид. Те вечеряли, когато мъжът ги застрелял.

