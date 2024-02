"Оскверняваме светостта на това, което някога е било свещена земя": Войната в Близкия изток

Н ие наказваме мнозина за греховете на малцина и оскверняваме светостта на това, което някога е било свещена земя. Сълзите не са достатъчни, а думите не стигат. Това казва Ладан Рафи, канадски експерт по хуманитарно право и политически въпроси, който коментира ситуацията в Близкия изток. Рафи който е работил за ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и хуманитарни неправителствени организации.

Когато съдиите от Международния съд (МС) разпоредиха временни мерки по делото, заведено от Южна Африка срещу Израел за предполагаемо нарушаване на Конвенцията за геноцида в Газа, не предполагаха, какво ще се случи на следващия ден, пише Politico.

Военна мощ и дипломация: Напрежението в Близкия изток

Въпреки че тяхната предварителна заповед — Израел да предотврати подстрекателския геноцид и да облекчи хуманитарната криза в Газа — беше обвързваща, тя на практика беше пренебрегната и опровергана не само от Израел, но и от над редица западни държави, тъй като те решиха да изтеглят финансирането си от Агенция на ООН, натоварена със задачата да подкрепя подпомагането, развитието и защитата на милиони палестински бежанци в Газа и региона.

Всички тези страни са членки на ООН и следователно са обвързани с МС. С изключение на Япония, те подписаха и ратифицираха Конвенцията за геноцида, която беше единодушно приета от Общото събрание на ООН през 1948 г. Като инструмент на международното право, конвенцията задължава всички 153 подписали страни да предотвратяват престъплението, геноцида и да накажат или екстрадират лицата, извършващи подобни действия, коментира експертът.

И така, когато стана очевидно, че условията в Газа ще станат още по-кошмарни и ужасяващи, това бързо изглежда се превърна в победа за онези по света, които смятаха временната заповед на МС за победа на международното право, посочва Ладан Рафи.

От 17-те международни съдии, председателстващи това дело, 16 от тях — включително израелският ад хок съдия Аарон Барак — се съгласиха с спешната временна мярка, като се посочва, че: „Израел ще предприеме незабавни и ефективни мерки, за да позволи предоставянето на необходими основни услуги и хуманитарна помощ за справяне с неблагоприятните условия на живот, пред които са изправени палестинците в ивицата Газа“, смята експертът.

И все пак, 24 часа по-късно, някои страни започнаха да намаляват финансирането си за Агенцията на ООН за подпомагане (UNRWA), която е основният доставчик на помощ за 2,6 милиона палестинци, които вече са изправени пред катастрофална хуманитарна ситуация в Газа, обяснява Рафи.

Защо? Защото Израел предостави доказателства, че най-малко 12 от близо 13 000 служители на UNRWA в Газа са участвали в “отвратителните” атаки на “Хамас” на 7 октомври срещу Южен Израел, което доведе до ответната и продължаваща военна операция в Газа, допълва Ладан Рафи.

Въпреки факта, че UNRWA бързо уволни девет служители заради обвиненията и започна разследване — останалите двама се смята, че са изчезнали, а един е мъртъв — в рамките на дни тази група включва Австралия, Австрия, Канада, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Япония, Холандия, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати, казва той.

Според съобщения в медиите обаче израелското разузнаване изчислява, че около 10 процента от служителите на UNRWA в Газа имат връзки с ислямистки бойни групи.

И все пак, както норвежкият дипломат и хуманитарен лидер Ян Егеланд каза в скорошно интервю: „Разбира се, никой, който работи в Близкия изток, не може да гарантира, че сред нас няма хора, които в крайна сметка може да имат скрити цели.”

Човек се чуди какво мислят за всичко това съдиите от Международния съд. Ще се съгласят ли с генералния секретар на Amnesty International Агнес Каламард, която смята за „позорно, че вместо да се съобразят с решението на МС и констатацията на съда, че катастрофалната хуманитарна ситуация в Газа е изложена на сериозен риск от влошаване още повече, ключови държави са прекратили финансирането на основния доставчик на помощ за цивилните в Газа“? Посочва още Ладан Рафи за Politico.

Със сигурност те поне биха се съгласили с нея, че „всички държави имат ясно задължение да осигурят изпълнението на мерките на МС, включително тези, които нареждат на Израел да предприеме незабавни и ефективни мерки, за да гарантира предоставянето на хуманитарна помощ на палестински цивилни в Газа, както ключова стъпка за предотвратяване на геноцида и по-нататъшни непоправими щети", допълва той.

Независимо дали партиите са съгласни по въпроса или не и без значение накъде са симпатиите им, факт е, че ако UNWRA няма финансирането да продължи, тогава Израел и неговите поддръжници трябва да измислят заместваща структура, за да се съобразят с разпореждането на МС.

И така, ето ни четири месеца след още един конфликт, който ескалира в Близкия изток, при който цивилни - а именно жени и деца - страдат от огромни трудности, опитвайки се да оцелеят в адски условия, посочва Рафи.

