Израел: Открихме доказателства, че Иран пряко финансира "Хамас" (СНИМКИ/ВИДЕО)

И зраелските сили за отбрана заявиха, че са открили в обширната система от тунели под ивицата Газа доказателства за парични потоци между Иран и ислямистката организация "Хамас", предаде ДПА.

Главният армейски говорител Даниел Хагари каза, че израелски войници са открили документи за финансови трансфери в периода 2014–2020 г. на обща стойност над 150 милиона долара от Иран към "Хамас" и нейния лидер в ивицата Газа Яхия Синуар.

