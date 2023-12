Фитнес и любов: Бела Хадид с новото си гадже в Ню Йорк

Б ела Хадид е забелязана в Ню Йорк с новото си гадже Адан Бануелос. Двойката попадна в обективите на папараците на излизане от фитнес залата.

27-годишният модел се усмихваше на фотографите и беше облечена в черен спортен костюм с ниска талия като държеше червена чанта Von Dutch. През деня Бела носеше слънчеви очила и модерна лента за глава, а вечерта добави към визията си яке.

Любимият на Бела, известният състезател жокей Адан Бануелос, с когото моделът бе видян за първи път през октомври - четири месеца след раздялата ѝ с Марк Калман, предпочете спортния вид, скривайки лицето си от папараците с шапка.

Бела Хадид не се е появявала на публични места от няколко месеца и прекъсна кариерата си на модел заради обостряне на лаймска болест. По-малката сестра на Джиджи Хадид само от време на време публикуваше снимки в социалните мрежи, разказваше за процеса на възстановяване и отричаше слуховете за лекуване от наркотици. Онзи ден Бела публикува снимка в Инстаграм* от тренировка по конна езда.

Моделът от палестинско-германски произход активно подкрепя Палестина във военния конфликт с Израел. В края на октомври тя за първи път говори открито за ситуацията в Близкия изток. Бела отбеляза, че семейството ѝ е било подложено на заплахи, но това няма да я спре да изказва мнението си открито.

"Получавам стотици смъртни заплахи всеки ден, телефонният ми номер е откраднат, семейството ми се чувства в опасност. Но аз не мога повече да мълча. Страхът не е решение. Народът и децата на Палестина, особено в ивицата Газа, не могат да си позволят нашето мълчание. Не сме смели ние - те са смелите".