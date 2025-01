Стъпкани до смърт: Шест жертви при инцидент в индийски храм

Е дин от най-богатите храмове в Индия се извини, след като шестима души загинаха и десетки бяха ранени при трагично смазване на тълпа, която чакаше за билети за фестивал, привличащ милиони поклонници всяка година.

Инцидентът се случи вечерта на 8 декември, когато хиляди се събраха в храма Тирупати, разположен в южната част на щата Андхра Прадеш. Видео клипове показват как вълна от хора се блъска и стиска около гишетата, които са били поставени от храмовите власти за раздаване на билети.

The toll of death has increased to 6 now with 20 critically injured & undergoing treatment. It's totally a mishap of #TirumalaTirupatiDevasthanam & #AndhraPradesh govt. #TirupatiStampede #Tirumala #TirumalaTemple pic.twitter.com/yFps0dC9qc