Почина бившият министър-председател на Индия

Б ившият министър-председател на Индия Манмохан Сингх, архитект на икономическите реформи в страната, почина на 92 години. Това съобщи Общоиндийският институт за медицински науки в Делхи, където той беше приет тази вечер в спешното отделение в критично състояние, предаде индийската информационна агенция ПТИ.

Той е страдал от свързани с възрастта заболявания и внезапно е загубил съзнание у дома, а след като е закаран в спешното отделение, е починал въпреки усилията на лекарите да го върнат към живота, съобщава здравното заведение.

My heartfelt condolences on the passing away of our former Prime Minister Shri Manmohan Singh ji.

Om Shanti 🙏🏼 pic.twitter.com/uPkmiCm5C4 — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 26, 2024

Сингх беше министър-председател в продължение на два мандата от 2004 до 2014 г. в ръководеното от партия Индийски национален конгрес правителство. Преди това беше министър на финансите по времето на тогавашния министър-председател П. В. Нарасимха Рао. В това си качество стана архитектът и вдъхновителят на икономическите реформи през 1991 г., които измъкнаха Индия от ръба на банкрута и поставиха началото на ерата на икономическа либерализация, за която се смята, че е променила курса на индийската икономика, посочва ПТИ.

🚨 Former Prime minister of India, Dr Manmohan Singh passes away. RIP 🕊️ pic.twitter.com/PsJY4wGnKi — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) December 26, 2024

"Индия скърби за загубата на един от най-изтъкнатите си лидери, д-р Манмохан Сингх, чиято мъдрост и човечност винаги бяха видими", заяви сегашният министър-председател на Индия Нарендра Моди.

