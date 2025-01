Гъстата мъгла наруши живота в Индия (СНИМКИ)

Д елхи и прилежащите му райони в Северна Индия са обхванати от гъста мъгла, което е довело до закъснения и хаос в пътуванията.

Според приложението за проследяване flightradar24 най-малко 28 полета са били забавени на летището в Делхи. Десетки влакове също са с променен график или закъсняват, съобщи Би Би Си.

#Delhi | Thick fog envelops the national capital on Friday morning as parts of North India continues to remain in the grip of a cold wave.https://t.co/QLjeOxoqtz

Express photos: @chitral_k pic.twitter.com/10mu2zzl3L