Стрелба в училище в Босна, трима убити

В гимназия в град Сански мост, Северозападна Босна, тази сутрин нападател е открил огън и е убил трима служители, съобщава босненското издание "Дневни аваз", като се позовава на местната полиция.

Нападателят е стрелял с автоматична пушка. Сред убитите е директорът на училището, потвърдиха от полицията за Радио Свободна Европа.

Bosnia school shooting as gunman opens fire on teachers at gym killing three peoplehttps://t.co/T5AhLp88Qu pic.twitter.com/VnfQQsLax2