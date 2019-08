С трелба в търговски център в Тексас е приключила с "множество жертви", според местните власти. Стрелбата е открита в мола Cielo Vista в Ел Пасо, само на няколко мили от границата между САЩ и Мексико.

Градската полиция обяви, че е получила сигнали за голяма престрелка в района на мола и прикани жителите на града да стоят далеч от мястото.

Оливия Сапеда, началник на канцеларията на кмета Ди Марго, каза пред Си Ен Ен, че има много убити в и около мола и че е задържан един заподозрян. Тя не уточни колко на брой са пострадалите. Засега няма данни за самоличността им.

"Имаме между 15 и 30 ранени. Все още не знаем броя на убитите.", заяви губернаторът на Тексас Дан Патрик пред Fox News.

"Ужасяваща стрелба в Ел Пасо. Новините са лоши, има много убити. Работим с държавните и местни власти, както и със силите на реда. Говорих с губернатора и ще окажем пълно съдействие на федералното правителство. Бог да е с вас", написа в Twitter американският президент Доналд Тръмп.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!