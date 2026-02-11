Стрелба по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Н ападател застреля общо девет души в малък канадски град в западната провинция Британска Колумбия, след което се самоуби, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.
Така общият брой на мъртвите е 10.
Извършителят на атаката в Тъмблър Ридж застрелял седем души в гимназия. Той също така ранил там над 25 човека, двама от които са с опасност за живота.
След това нападателят бил открит мъртъв, като вероятно се е самоубил.
Смята се, че преди това той е убил още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани.
Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала. Тя не е дала засега никакви подробности за стрелеца.
По-рано органигте на реда съобщиха за стрелба в училище и призоваха жителите на селището с население от около 2400 души да не излизат от вкъщи.
Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.
Стрелбите в училища в Канада са рядкост, отбелязва АП.
Това е най-смъртоносното по рода си нападение в страната от 2020 г., когато мъж застреля 13 души и подпали пожари, причинили смъртта на девет човека, в източната провинция Нова Скотия.