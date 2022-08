Страшна буря удари Скопие, свикаха кризисен щаб

П ороен дъжд, градушка, гръмотевици и вятър удариха Скопие, столицата на Северна Македония, днес следобед.

Николов: Бедствието в Скопие би било с по-малко щети у нас

В резултат на обилните валежи бяха наводнени улици, подлези, къщи и дворове. Има изпочупени клони и дървета, съобщава БГНЕС.

Затруднено е движението по улиците, чиито пътни настилки са останали под вода.

Извънредно положение в Скопие, над 21 загинали

Има блокирани автомобили, включително и с деца вътре.

Извънредната ситуация принуди кметът на Скопие Даниела Арсовска да свика спешно кризисния щаб за справяне със ситуацията.

Следобед бури се и разразиха и над градовете Щип, Велес, Демир Хисар и Свети Николе.

The newest and largest shopping center in #Macedonia East Gate Mall is temporarily closed-#Storm in #Skopje



"There was an overflow of water from the storm sewer on the street netw, which caused flooding of the underground levels of the shopping center"pic.twitter.com/wB3xib2B7L