След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

10 август 2025, 08:23
Източник: AP/БТА

Е кипаж от един японски и двама американски астронавти, както и един руски космонавт, се завърна на Земята след успешното кацане на капсулата Dragon на SpaceX край бреговете на Калифорния, предаде АФП, позовавайки се на  видеозапис, излъчен от космическата компания.  

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши прекараха близо пет месеца в космоса. Тяхното завръщане завършва десетата ротационна мисия на екипажа до Международната космическа станция (МКС), проведена като част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

Капсулата Dragon на милиардера Илон Мъск се приводни в Тихия океан в 8:34 ч. местно време (18:34 ч. българско) в събота, след като се отдели от МКС предния ден.

Спускането ѝ беше забавено от навлизането ѝ в земната атмосфера и след това от огромни парашути.

По време на престоя си на МКС екипажът проведе серия от научни експерименти, изучавайки растежа на растенията и как клетките реагират на гравитацията.

През март излитането им в космоса е било наблюдавано отблизо, тъй като трябваше да завърне на земята двама американски астронавти, които бяха блокирани в космоса в продължение на девет месеца.  Макар и първоначално мисията им да беше планирана за осем дни през 2024 г., Бъч Уилмор и Суни Уилямс останаха блокирани на МКС поради повреда на космическия кораб „Старлайнър“ на „Боинг“, който ги транспортира до там.

