След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Е кипаж от един японски и двама американски астронавти, както и един руски космонавт, се завърна на Земята след успешното кацане на капсулата Dragon на SpaceX край бреговете на Калифорния, предаде АФП, позовавайки се на видеозапис, излъчен от космическата компания.

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши прекараха близо пет месеца в космоса. Тяхното завръщане завършва десетата ротационна мисия на екипажа до Международната космическа станция (МКС), проведена като част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

Anne, Nichole, Takuya, and Kirill – welcome back to the beautiful blue planet! Hope your ride was comfortable! pic.twitter.com/cPr7mE5yxq — Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) August 9, 2025

Капсулата Dragon на милиардера Илон Мъск се приводни в Тихия океан в 8:34 ч. местно време (18:34 ч. българско) в събота, след като се отдели от МКС предния ден.

Спускането ѝ беше забавено от навлизането ѝ в земната атмосфера и след това от огромни парашути.

По време на престоя си на МКС екипажът проведе серия от научни експерименти, изучавайки растежа на растенията и как клетките реагират на гравитацията.

През март излитането им в космоса е било наблюдавано отблизо, тъй като трябваше да завърне на земята двама американски астронавти, които бяха блокирани в космоса в продължение на девет месеца. Макар и първоначално мисията им да беше планирана за осем дни през 2024 г., Бъч Уилмор и Суни Уилямс останаха блокирани на МКС поради повреда на космическия кораб „Старлайнър“ на „Боинг“, който ги транспортира до там.