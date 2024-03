Най-мощната ракета на Мъск излетя успешно, но беше унищожена на връщане

О громната ракета Starship на компанията SpaceX завърши почти цял тестови полет при третия опит в четвъртък, съобщава Ройтерс.

Космическият апарат стигна по-далеч от ниска орбита, но беше унищожен по време на обратното навлизане в атмосферата, обясниха от SpaceX.

