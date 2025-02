Британският премиер уволни парламентарен секретар заради сексистки публикации

Б ританският премиер Киър Стармър уволни парламентарния заместник държавен секретар по общественото здраве и превенцията (преди това държавен министър за общественото здраве) заради публикации в „УотсАп“, предаде Пи Ей Мидиа/ДПА.

Андрю Гуин, депутат от Гортън и Дентън, също така бе отстранен временно от Лейбъристката партия. Той заяви, че съжалява за своите "лошо преценени" изказвания.

Според статия във в. „Мейл от сънди“ Гуин е публикувал сексистки коментари по адрес на Анджела Рейнър, расистки забележки по адрес на лейбъристката депутатка Даян Абът и се е пошегувал, че възрастна жена умира, в разговори в затворен групов чат с лейбъристи от района на Манчестър.

Стармър е уволнил Гуин веднага след като е разбрал за коментарите.

The calibre of these people is really rather poor https://t.co/Uyq9LphhNJ

„Дълбоко съжалявам за зле преценените си коментари и се извинявам за всяка обида, която съм причинил. Служих на Лейбъристката партия през целия си живот и за мен беше огромна чест да бъда назначен за министър от Киър Стармър“, извини се Гуин в социалната мрежа „Екс“.

„Напълно разбирам решенията, които премиерът и партията са взели, и макар да съм много натъжен, че бях отстранен, ще ги подкрепям по всякакъв начин“, допълни той.

Гуин публикува съобщения в група в „УотсАп“, която споделя с повече от дузина лейбъристки съветници, партийни служители и поне още един депутат, съобщи „Мейл он сънди“. Той е отправял антисемитски нападки и се е шегувал с избирател, който е бил блъснат от камион, пише вестникът.

„Премиерът е решен да спазва високи стандарти на поведение в публичната сфера и да ръководи правителството в служба на работещите хора“, заяви британски правителствен говорител.

Antisemitic, racist, sexist, abusive, foul-mouthed - but it’s only when Gwynne’s vile comments are made public that Starmer bothers to take any action

He made this pondscum a minister… https://t.co/U3sGqlxj4K pic.twitter.com/wprTGTN7SA