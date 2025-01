Великобритания ще подпише 100-годишно споразумение за приятелство с Украйна

К иър Стармър ще подпише документ за стогодишно партньорство с Украйна, докато министър-председателят прави изненадващо посещение в разкъсваната от война страна в опит да подкрепи Киев - само дни преди пристигането на Доналд Тръмп в Белия дом. Това е първо посещение на премиера на Великобритания в Украйна.

Сър Киър заяви, че 100-годишното споразумение е в основата на „твърдата подкрепа“ на Великобритания за Украйна, като потвърди европейското единство пред лицето на руската агресия. Договорът и политическата декларация ще бъдат внесени в парламента през следващите седмици.

„Амбицията на Путин да откъсне Украйна от най-близките ѝ партньори е монументален стратегически провал. Вместо това ние сме по-близки от всякога и това партньорство ще изведе нашето приятелство на следващо ниво. Силата на нашите дългосрочни приятелства не може да бъде подценявана. Подкрепата за Украйна, за да се защити от варварското нашествие на Русия и да изгради отново едно проспериращо, суверенно бъдеще, е от жизненоважно значение за сигурността на правителството и за Плана за промяна“, заяви министър-председателят.

Посещението на министър-председателя е част от по-широките усилия на европейските лидери да подкрепят Киев, тъй като те активизират дискусиите за регионалната сигурност преди предаването на властта във Вашингтон. В сряда президентът Володимир Зеленски се срещна с министър-председателя на Полша Доналд Туск.

Дипломатическата активност се разраства в момент, когато конфликтът между Украйна и Русия се изостря преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент Тръмп, а Владимир Путин се опитва да завземе колкото се може повече територии преди очакваните мирни преговори.

В сряда държавната енергийна компания на Украйна беше принудена да направи извънредни съкращения след масирана руска военна атака.

Русия контролира около една пета от територията на Украйна след близо тригодишна война и твърди, че всяко споразумение за прекратяване на конфликта трябва да вземе това предвид.

През септември 2022 г. тя обяви четири региона, които контролира само частично, за част от собствената си територия, което беше осъдено от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) като „опит за незаконно анексиране“.

Макар че президентът Джо Байдън беше непоколебим в продължаващата подкрепа на САЩ за военните усилия на Украйна, Тръмп даде ясно да се разбере, че иска бързо да сложи край на конфликта, ускорявайки дискусиите за това как би могло да изглежда едно споразумение между Киев и Москва.

През ноември президентът Зеленски заяви за първи път в интервю за Sky News, че Украйна е готова временно да отстъпи територия на Русия, за да се сложи край на войната, ако конфликтът бъде замразен по сегашните линии.

Той добави, че след като бъде договорено прекратяване на огъня, Киев може да преговаря за връщането на завзетите територии.

Сър Киър също промени тона си - от настояване съюзниците да „удвоят“ подкрепата си за Украйна „колкото е необходимо“ на срещата на върха на Г-20 през ноември до изявление, че британската политика сега е „да постави Украйна във възможно най-силната позиция за преговори“.

Министър-председателят ще иска да повтори пред президента Зеленски, че нищо не е изключено от масата, докато двамата обсъждат продължаващия конфликт, предстоящото президентство на Тръмп и как би могло да изглежда едно споразумение.

Като част от споразумението за партньорство Обединеното кралство ще засили военното сътрудничество в областта на морската сигурност чрез нова рамка за укрепване на Балтийско, Черно и Азовско море.

Според съобщенията президентът Зеленски е казал пред журналисти, че двамата лидери ще обсъдят възможността британски войски да се присъединят към следвоенни мироопазващи сили, тъй като други европейски лидери като френския президент Еманюел Макрон - който посети премиера в страноприемницата му в Чекърс миналата седмица - и Туск провеждат подобни разговори.

Украйна разчита на подкрепата на САЩ за продължаване на конфликта, като се има предвид, че те предоставят по-голямата част от военната помощ. Но Тръмп даде ясно да се разбере, че не желае да продължи да финансира войната, като по време на предизборната кампания заяви, че ще я прекрати „в рамките на 24 часа“ след встъпването си в длъжност.

Впоследствие той призна, че прекратяването на конфликта ще бъде по-трудно, но администрацията му иска да продължи напред: Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин скоро след встъпването си в длъжност на 20 януари, а новият пратеник на САЩ в Украйна, генерал-лейтенант в оставка Кийт Келог, заяви миналата седмица, че иска да намери решение на войната през първите 100 дни от мандата си.

Обсъждането на въпроса за мироопазващите сили е част от по-широк разговор между европейските съюзници за това какви гаранции за сигурност трябва да бъдат въведени за Украйна, включително буферни зони и заплахата от повече оръжия за Украйна при липса на членство в НАТО.

Президентът Зеленски заяви, че всички гаранции трябва да бъдат подкрепени от САЩ, тъй като перспективата за покана за членство в НАТО се отдалечава.

Членството на Украйна в НАТО е ясна червена линия за Москва, като Путин определи присъединяването на Киев към алианса за сигурност като „неприемлива заплаха“.

Миналата седмица Тръмп призна, че Москва отдавна се противопоставя на стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО.

Европейските лидери се опасяват, че Тръмп ще принуди Украйна да сключи несправедливо мирно споразумение, а те ще бъдат изключени от преговорите, които ще определят сигурността на континента за много години.

Миналия месец ръководителят на НАТО Марк Рюте предупреди Тръмп за плановете му за мирно споразумение, като посочи, че то ще доведе до „даване на пет“ от враговете на Запада и само ще окуражи Китай, Северна Корея и Иран.

Премиерът бе критикуван от съперниците си от Консервативната партия, че не е посетил Украйна по-рано, като бившият министър на отбраната Грант Шапс заяви, че е „учуден“, че на премиера са му били необходими шест месеца на власт, за да посети страната.

Въпреки това сър Киър се е срещал с украинския лидер шест пъти, както и два пъти го е приемал от встъпването си в длъжност през юли.

* Във видеото: Украйна изпраща бившия главнокомандващ на армията си като посланик във Великобритания

