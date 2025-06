"Смърт на Израелските сили за отбрана": Стармър осъди "ужасяваща реч на омразата"

Б ританският премиер Киър Стармър заяви, че скандиранията „смърт на Израелските сили за отбрана“ по време на фестивала Гластънбъри са „ужасяваща реч на омразата“ и призова Би Би Си да обясни как е било възможно такива сцени да бъдат излъчени, съобщиха ДПА и Пи Ей Мидия.

(Във видеото: Владимир Чуков: Ако Палестина и Израел бяха в Европа, до 5 години щеше да има две държави)

По време на изпълнението си в събота на сцената рап изпълнителят Боб Вилан поведе публиката в скандирания „Свободна, свободна Палестина“ и „Смърт, смърт на Израелските сили за отбрана“. След това член на ирландската рап група „Нийкап“ намекна пред феновете да започнат бунт по време на предстоящото съдебно дело на друг представител на бандата.

UK PM Keir Starmer has condemned Bob Vylan’s “Death to the IDF” chant at Glastonbury, calling it “appalling hate speech” and saying no artist should incite violence or make threats on stage.



