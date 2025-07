"Един влиза, един излиза": Западни издания коментират бромансът между между Макрон и Стармър

Б ританският премиер Киър Стармър похвали "революционната" сделка за връщане на мигрантите, пресичащи Ламанша с малки лодки, във Франция, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Мигрантите, пристигащи във Великобритания с малки лодки, ще бъдат връщани във Франция в рамките на определеното от Стармър като революционно споразумение, с което британското правителство се надява да намали значително броя на хората, пресичащи Ламанша нелегално.

Стармър и френският президент Еманюел Макрон обявиха плана вчера във военната база "Нортууд" в края на тридневното държавно посещение на френския лидер във Великобритания.

В рамките на пилотната схема "един влиза, един излиза" британските служители ще задържат някои от лицата, които прекосяват Ламанша, и ще ги изпращат обратно във Франция, като в замяна ще приемат лица, търсещи убежище във Франция, които могат да докажат, че имат семейни връзки във Великобритания.

Схемата е с неясен мащаб и времетраене, но въпреки това става въпрос за първо подобно споразумение между двете страни. Освен това за първи път британското правителство увеличава броя на безопасните маршрути, по които търсещите убежище могат да стигнат до Великобритания, посочва британското издание.

Макрон също похвали схемата, въпреки че по различни поводи обвиняваше Брекзит за броя на хората, пресичащи незаконно Ламанша.

Очаква се пилотният проект да започне да действа през следващите седмици, каза британският премиер.

На мигрантите, които са прекосили Ламанша, ще бъдат взети биометрични данни в имиграционния център в Манстън и те ще бъдат задържани.

Двамата лидери се споразумяха също така да си сътрудничат по-тясно по отношение на използването на ядрените си средства за възпиране - нещо, което Макрон нарече историческо и което би могло да включва използването на оръжията на двете страни в тандем, ако Европа бъде атакувана, посочва "Гардиън".

Макрон също така призова Стармър да признае Държавата Палестина - нещо, за което Франция настоява пред Великобритания от месеци.

И двамата лидери не спираха да се хвалят един друг и да изтъкват отношенията, които са установили през първата година от управлението на Стармър, отбелязва "Гардиън".

