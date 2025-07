Списък на страните от НАТО, снабдяващи с военни кораби най-голямата мюсюлманска държава в света

М инистерството на отбраната на Индонезия подписа в събота споразумение с турски представители за закупуването на два фрегата.

Сделката се прибавя към нарастващия списък от договори за доставки на оръжие между Джакарта и съюзници от НАТО, но анализатори предупреждават, че зависимостта от толкова разнообразен набор от чуждестранни производители създава логистични предизвикателства и може да натовари ограничения бюджет на Индонезия за отбрана, пише Newsweek .

Въпреки че притежава най-големия военноморски флот в Югоизточна Азия, Индонезия разполага с ограничен брой бойни кораби, основно малки нападателни съдове, предназначени за действия в крайбрежни води, както и с малък брой остарели подводници.

Докато Индонезия поддържа политика на неутралитет, включително в контекста на териториалните спорове с Китай, Малайзия и Австралия, официални лица работят за преобразуване на флота - от сила, съсредоточена в крайбрежната зона, към така наречения "синьо-воден флот", способен да проектира сила далеч отвъд бреговете на страната.

Френската корабостроителна компания Naval Group е поела ангажимент да построи две електрически подводници от клас Scorpène в Индонезия, с което броят на подводниците в страната ще достигне шест.

Военноморският флот на Индонезия разполага и с два океанографски изследователски съда, произведени от френската OCEA Shipbuilding.

Два фрегата, базирани на британския проект Arrowhead 140, се строят за Индонезия от държавната корабостроителница PT PAL по договор с лондонския отбранителен предприемач Babcock.

Британската компания Submarine Manufacturing and Products, специализирана в оборудване за гмуркане и спасяване на подводници, е ангажирана с доставката на нова спасителна система за подводници на индонезийския флот.

По-рано този месец Индонезия получи първия от два многофункционални офшорни патрулни кораба, поръчани от италианската корабостроителница Fincantieri.

Индонезия разполага с шест корвети с управляеми ракети по нидерландски дизайн от клас Sigma: четири от клас Diponegoro и две по-големи и по-модерни от клас Martadinata.

Споразумението, подписано в събота от турски и индонезийски представители, предвижда турските корабостроителници TAIS да построят два фрегата от клас Istif за страната от Югоизточна Азия.

Колин Ко, старши научен сътрудник в Института за изследвания в областта на отбраната и стратегическите науки, написа в X:

"Нидерландски корвети, френски + южнокорейски подводници, британски + турски фрегати, италиански офшорни патрулни кораби. Повечето са в малки количества. Истински логистичен кошмар, който не оптимизира ефективното използване на ограничените средства за дългосрочна устойчивост на флота."

Dutch corvettes, French + ROK submarines, British + Turkish frigates, Italian OPVs. Mostly involving small quantities of purchase.



A logistical nightmare that doesn't maximize efficient use of limited funds for long-term sustainability of a fleet. https://t.co/Nue3Jco4Az