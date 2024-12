Вулканът Килауеа на Хаваите започна да изригва отново

Л ава започна да избликва през кората на един от най-активните вулкани в света - Килауеа, на Големия остров на Хаваите, съобщи Асошиейтед прес. (*Видеото е архивно!)

Зрелищно изригване на вулкана Килауеа на Хаваите (ВИДЕО)

December 23:

1. Explosive Eruption Rocks Sakurajima Volcano in Kagoshima, Japan.



2. Kanlaon Volcano in Negros Island, Philippines continues to spew ash reaching 1,200 meters tall from its crater.



3. Hawaii’s Kīlauea volcano erupted Monday at 2:20 a.m. and paused around 3 p.m.… pic.twitter.com/Zuh7YZuiTM