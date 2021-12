Спасиха бебе, спряло да диша на летище в САЩ

С лужителка по сигурността прескочи конвейерна лента на международното летище "Нюарк либърти" в Ню Джърси и спаси 2-месечно бебе, спряло да диша, предаде Асошиейтед прес.

Видеокадри, разпространени от американското управление за безопасност на транспорта, показаха как служителката Сесилия Моралес, назначена на тази длъжност преди около два месеца, се втурва да помогне, след като майката взела детето от количка и забелязала, че то не диша. Случката се разиграла на 9 декември на пункт за проверка на летището.

