Смъртоносна ядяща мозъци амеба в САЩ: Втора жертва за две седмици

В Джорджия човек е починал от смъртоносна мозъкоядна амеба, съобщават здравните власти, като това е вторият случай за две седмици.

Смята се, че жертвата, чието име не се съобщава, се е заразило с Naegleria fowleri, след като се е къпало в езеро.

При разкриването на случая Министерството на здравеопазването на щата Джорджия посъветва хората да избягват топлите сладководни басейни, за да се предпазят от инфекцията.

Georgia health officials said a resident has died from a "brain-eating amoeba" that they "likely infected while swimming in a freshwater lake or pond."



https://t.co/XytrptOD9a — CBS News (@CBSNews) July 31, 2023

Лекарите твърдят, че случаите на заболяването, което е рядко срещано, са се "увеличили значително" през последните четири-пет години, тъй като по-високите температури затоплят стоящите водни басейни и стимулират развитието на бактерията.

Не е ясно къде точно е плувал човекът, преди да бъде диагностициран с болестта.

В Джорджия има повече от 30 езера, като най-популярното от тях - езерото Ланиър в северната част на щата - се посещава от 11 млн. посетители годишно.

Случаят е шестият открит в щата от 1962 г. насам и вторият в рамките на две седмици.

Двегодишният Удроу Бънди почина на 20 юли, след като се зарази с болестта при плуване в езеро в Невада.

The victim was probably infected while swimming in a freshwater pond or lake. https://t.co/q5HBsp7DUE — The Daily Beast (@thedailybeast) July 30, 2023

Предупреждавайки, че болестта става все по-разпространена, д-р Денис Кайл, ръководител на катедрата по клетъчна биология в Университета на Джорджия, заяви: "Наблюдаваме по-високи температури, а тези амеби са термоустойчиви... така че броят на амебите ще бъде по-голям. По-топлият климат означава, да, повече излагане и повече случаи.“

Той добави, че през последните четири-пет години броят на регистрираните случаи "значително се е увеличил".

Амебата - като Naegleria fowleri - е миниатюрно едноклетъчно животно, което може да се открие в топлите сладки води като езера и реки. Тя не може да оцелее в солена вода и не е заразна от човек на човек.

A brain-eating amoeba infection could be fueled by the climate crisis. Naegleria fowleri thrives in freshwater, at high temperatures. pic.twitter.com/QS6LFW6Sjd — DW Global Ideas & Environment (@dw_environment) July 22, 2023

Обикновено амебата навлиза през носа и се придвижва през синусите до мозъка, където предизвиква първичен амебен менингоенцефалит - рядка и обикновено фатална мозъчна инфекция.

Тя се разпространява по нервите до мозъка, където се размножава, разрушава тъканта и причинява подуване на мозъка.

В ранните етапи пациентите първоначално изпитват главоболие, треска, гадене и повръщане, но дни и седмици по-късно могат да се сблъскат и с халюцинации и гърчове.

Само петима души от повече от 150-те, които са се заразили с микроскопичната бактерия в САЩ между 1962 и 2023 г., са оцелели.

Това се случва, след като малкото дете Удроу умира, след като се заразява със смъртоносна мозъкоядна амеба, докато плува в езеро в Невада. Майка му, Бриана Бънди, съобщи за смъртта на двегодишното дете във вторник.