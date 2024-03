“Смятат, че съм лоша майка, но не ме интересува“: Цялото лице на тази жена е покрито с татуировки

М айка, която е покрита с татуировки, е обявена за "лош" родител заради противоречивия си външен вид, който кара хората да я обсъждат.

Мелиса Слоун от Кидърминстър, Уорчестършир, има над 800 татуировки и твърди, че всяка седмица си прави по три нови дизайна благодарение на собствения си уред за татуировки. Но майката на седем деца казва, че всеки ден получава "брутални" коментари от непознати. Историята й разказва Mirror.

Жестоките коментари, наситени с омраза, са станали толкова силни, че сега тя се опитва да излиза по-малко, тъй като "винаги има някаква драма". Дори когато отива да пазарува храна, тя е обект на злобни забележки.

'It's my face, my body, my life.'



Melissa Sloan tells Tom Swarbrick she's 'addicted' to getting tattoos and says her upside-down crosses are to 'keep the haters away'.@TomSwarbrick1 pic.twitter.com/l8YpHdxmKU — LBC (@LBC) December 22, 2022

"Наистина е неприятно, когато ми казват, че не трябва да имам деца или че децата ми ще избягат, когато пораснат", казва 45-годишната жена.

Понякога тя прикрива татуировките си с грим, за да я оставят на мира.

Въпреки че е трудно да се справяш със злобните коментари всеки ден, Мелиса е решена да не позволява на омразата да я завладее.

🇬🇧 | A woman with more than 800 tattoos says she can't get a job because of her appearance.



Melissa Sloan, 46, is a mother in Wales, United Kingdom, and says she cannot get a job because she has more than 800 tattoos all over her body, including her face, which is completely… pic.twitter.com/c1yLbzFiXA — Walter Cafeed (@WCafeed) September 13, 2023

"Въпреки че е болезнено, вече не се интересувам от чуждото мнение. Но това се отразява на живота ми, тъй като се опитвам да не излизам много. Аз съм родител, а децата ми са щастливи. Татуировките ми не променят този факт", коментира майката.

Мелиса има дръзки татуировки с цветя и английско знаме на лицето си. Тя има изрисуван лика на близнаците Крей, а една от татуировките ѝ е посветена на Playboy.

В миналото майката е понасяла жестоки подигравки от хора, които са я наричали "Crayola" (популярен бранд, предлагащ пособия за рисуване - бел.ред.) заради цветните ѝ татуировки, но тя твърди, че децата ѝ "обичат" начина, по който изглежда.

A mum of two who is covered in tattoos claims she was made to watch her children's school nativity play through the window because she wasn't welcome inside due to her alternative appearance. Melissa Sloan says she is targeted by cruel trolls bothhttps://t.co/YrIN2PnZFb pic.twitter.com/vGyPOYerK9 — Times of Bristol (@timesofbristol) December 22, 2022

"Хората смятат, че изглеждам по-добре без татуировки, но аз няма да ги премахна”, казва Мелиса Слоун.

Тя посочва още, че трудно си намира работа заради ексцентричния си вид.

"Не мога да си намеря работа. Те не ме приемат. Кандидатствах за работа като чистачка в района, където живея, но не ме приеха заради татуировките ми. Не успявам да се впиша”, казва още жената.

