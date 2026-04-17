Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

17 април 2026, 15:01
А ко този уикенд чувствате, че сте забравили да презаредите собствените си батерии, не бързайте да обвинявате кафето или липсата на сън. Причината се крие на 150 милиона километра разстояние.

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове.

Вижте защо следващите дни може да се превърнат в емоционално влакче на ужасите и как да избегнем да бъдем извадени от равновесие от слънчеви изригвания.

Календар на червените дни: кога Слънцето ще удари най-силно

Космосът не почива през уикендите – така че се пригответе за продължително потапяне.

17 април (петък)

Началото на „турбулентността“. Магнитното поле едва започва да се колебае, но метеочувствителните хора може вече да усетят първите признаци – внезапна сънливост през деня и лека мозъчна мъгла. К-индексът остава на ниво 4.

18–19 април (събота и неделя)

Пикът на бурята. Мощен поток от йонизирани частици ще удари Земята. Това е така нареченото червено ниво (5–6 точки), когато технологиите могат да не работят правилно и главоболието може да се появи без видима причина. Тогава тялото работи на границата на адаптивния си капацитет.

20 април (понеделник)

Магнетичен махмурлук. Бурята ще отшуми, но ще остави след себе си следа от апатия. Работната седмица може да започне тежко, така че не планирайте нищо твърде взискателно.

Какво е магнитна буря?

Магнитната буря е реакция на магнитното поле на Земята към мощни енергийни емисии от Слънцето. Когато се случи силно слънчево изригване или изхвърляне на коронална маса, заредените частици достигат до нашата планета и взаимодействат с магнитосферата.

Това може да причини колебания в геомагнитното поле, неизправности на сателитите, прекъсвания в комуникацията.

Понякога подобни явления могат да повлияят и на това как се чувстват хората, особено на тези, които са чувствителни към промените във времето. Когато магнитното поле на Земята се разклаща от слънчев вятър, капилярното кръвообращение в тялото може да се забави.

Кръвта може да стане леко „по-гъста“ и мозъкът може да изпита лек кислороден дефицит. Това може да доведе до раздразнителност, безсъние и чувство на изтощение – сякаш сте пробягали маратон, докато просто сте седнали на дивана.

Как магнитните бури влияят на хората

Въпреки че въздействието на магнитните бури върху човешкото тяло все още е обект на дебати в научните среди, много хора, чувствителни към времето, съобщават за подобни симптоми. Най-засегнати са хора със сърдечно-съдови заболявания и хронични заболявания.

Най-честите симптоми включват:

  • Внезапни главоболия и мигрена;
  • Колебания на кръвното налягане;
  • Болки в ставите и мускулите;
  • Нарушения на съня (безсъние или прекомерна сънливост);
  • Обща слабост, апатия и умора.

Най-засегнатите включват:

  • Хора, чувствителни към времето;
  • Хора със сърдечно-съдови заболявания;
  • Възрастни хора и бременни жени;
  • Тези, които изпитват хронична умора или постоянен стрес.

План за оцеляване: как да го осъществим

За да избегнете прекарването на тези четири дни, залепени за апарат за кръвно налягане, предприемете няколко проактивни стъпки:

Избягвайте тежката артилерия. Пропуснете пържените храни и силния алкохол. Сърцето ви и без това е подложено на натоварване.

Билково успокоение. Заменете третата си чаша кафе с чай от мента или маточина. Това може да помогне за успокояване на нервната система. Не забравяйте да пиете повече вода.

Кислородът е от значение. Дори и да не ви се излиза навън, проветрявайте стаята си по-често. Свежият въздух е най-добрият антидот на магнитната мъгла.

Дайте приоритет на съня и почивката. Сега не е времето за големи задачи. Най-добрите ви съюзници са леглото ви и спокойната рутина. Стремете се към 8-9 часа сън, четете книга или гледайте сериал.

Източник: rbc.ua    
Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 35 минути

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

