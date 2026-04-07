Любопитно

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

7 април 2026, 13:13
А прил 2026 г. продължава да изненадва със своята нестабилност: според международни метеорологични лаборатории, серия от мощни геомагнитни бури се приближава към Земята.

Очаква се геомагнитното поле да остане нарушено в продължение на няколко дни поред, като пиковата активност ще достигне червени нива.

Вижте графика на опасните дати от 7 до 12 април и как да защитите тялото си.

Календар на геомагнитните бури

Според последните данни от наблюдение на слънчевите петна, ситуацията ще изглежда по следния начин:

7 април (вторник): Начало на геомагнитно смущение. Ниво на активност – 4 (K-индекс 4). Това е слаба геомагнитна буря, която може да причини лек дискомфорт и нарушения на съня.

8 април (сряда): Активността ще се увеличи до 5 (K-индекс 5). Това е буря от червено ниво. Възможни са силно главоболие, слабост и скокове на кръвното налягане.

9 април (четвъртък): Пик на слънчевото въздействие. Очаква се мощна геомагнитна буря с ниво 6 (K-индекс 6). Най-опасният ден от седмицата за метеочувствителни хора.

10 април (петък): Постепенно намаляване на активността до 4–5. Тялото все още може да усеща последиците от бурята, включително повишена умора.

11 април (събота): Очаква се още едно леко изригване, достигащо ниво 5. Това може значително да повлияе на благосъстоянието на хора, предразположени към метеочувствителност.

12 април (неделя): Напрежението ще отшуми. Очаква се умерена геомагнитна буря на ниво 4.

Какво е геомагнитна буря

Геомагнитната буря е реакция на магнитното поле на Земята към мощни енергийни емисии от Слънцето. Когато се случи силно слънчево изригване или изхвърляне на коронална маса, заредените частици достигат нашата планета и взаимодействат с магнитосферата.

Това може да причини:

  • колебания в геомагнитното поле
  • неизправности на сателитите
  • прекъсвания в комуникацията
  • ярки сияния

Понякога подобни явления влияят и на благосъстоянието на хората, особено на тези, които са чувствителни към промените във времето.

Как геомагнитните бури влияят на хората

Въпреки че влиянието на геомагнитните бури върху човешкото тяло все още е обект на дебати в научните среди, хиляди хора, чувствителни към времето, съобщават за подобни симптоми всеки път. Най-засегнати са хората със сърдечно-съдови заболявания и хронични състояния.

Най-чести симптоми:

  • внезапни главоболия и мигрена
  • скокове на кръвното налягане
  • болки в ставите и мускулите
  • нарушения на съня (безсъние или прекомерна сънливост)
  • обща слабост, апатия и умора

Най-засегнатите:

  • хора, чувствителни към времето
  • хора със сърдечно-съдови заболявания
  • хора с хронични заболявания
  • възрастни хора
  • бременни жени
  • тези с проблеми със съня
  • хора с хронична умора или стрес

Лекарите обаче подчертават, че въздействието на геомагнитните бури върху организма е индивидуално.

Как да преминем през опасни дни: съвети на лекарите

За да се сведе до минимум влиянието на слънчевата активност върху здравето ви, си струва да коригирате графика и диетата си предварително.

Какво трябва да направите:

Поддържайте правилната хидратация. Пийте чиста вода и билкови чайове (с мента или маточина) и избягвайте прекомерната консумация на кафе и енергийни напитки.

Следете диетата си. Избягвайте мазни, пикантни и прекалено солени храни. Заложете на зеленчуци, плодове и леки ястия.

Ограничете алкохола и тютюнопушенето. Тези навици допълнително натоварват сърдечно-съдовата система.

Почивайте си повече. Опитайте се да си лягате по едно и също време, като си осигурите поне 7-8 часа сън.

Прекарвайте време на открито. Леките разходки спомагат за насищането на кръвта с кислород, но избягвайте пряка слънчева светлина и интензивна физическа активност.

Източник: rbc.ua    
Геомагнитни бури Влияние върху здравето Метеочувствителност Симптоми Съвети от лекари Слънчева активност Опасни дати Благосъстояние Кръвно налягане Април 2026
