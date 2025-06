Разследващите приключиха последните претърсвания за Маделин Маккан

Р азследващите в Португалия приключиха последния етап от претърсванията за Маделин Маккан след три дни интензивна работа, предаде Sky News .

Служители на реда претърсваха храсталаци и изоставени сгради в околностите на Прая да Луш, където тригодишното момиченце изчезна преди 18 години.

В четвъртък полицаи бяха заснети с вили, докато претърсваха терен в покрайнините на Луш, в португалската област Алгарве.

В претърсванията участваха екипи от германски и португалски служители, както и пожарникари. Те използваха кирки и лопати, за да разчистват храстите, а багер отново бе мобилизиран за премахване на отломки от изоставена постройка на мястото.

В продължение на два дни усилията им бяха съсредоточени върху конкретна порутена сграда. След разчистване на терена от боклуци и растителност, бе използван радар за сканиране на павирания път.

