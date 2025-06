Нова версия в случая "Мади": Пияна шофьорка е прегазила момиченцето?

Ш окиращо ново твърдение, свързано със случая „Маделин Маккан“, се появи в португалски медиен репортаж: германска съпруга на британец, била „пияна“, когато прегазила детето, а след това двамата изхвърлили тялото ѝ в морето.

Германските прокурори са обвинени от португалските медии, че не са разследвали адекватно тази версия – а именно, че Маделин е била блъсната от пиян шофьор.

Португалската полиция е получила информация за британец, който „прикрива мрачна тайна“: как съпругата му, германка, блъска Маделин, докато шофира пияна, и впоследствие прикриват трагедията, укривайки тялото.

Съгласно публикация на португалския всекидневник Correio da Manhã, германските власти са отказали искане от Португалия за използване на полицай под прикритие, който да се сближи със съпругата и евентуално да извади признание от нея. В материала се посочва, че именно сестрата на съпруга ѝ е подала сигнал до британската полиция през 2018 г., заявявайки: „Германските прокурори бяха помолени да разрешат тайна операция с агент, представящ се за приятел на жената, с цел да я накара да признае, но съдилищата отказаха.“

Според същия източник, властите са решили да се съсредоточат единствено върху заподозрения Кристиан Брюкнер, пренебрегвайки други възможни версии.

Correio da Manhã съобщава още, че мистериозната двойка е описвана като „алкохолици“, а жената е била забелязана да пие в близост до Ocean Club в нощта на изчезването на Маделин.

Съседка на двойката казала на полицията, че е чула кавга между тях ден след изчезването на тригодишното момиченце. Жената чула мъжа да крещи многократно: „Защо я доведе?“

Според репортажите, португалските следователи са настояли германската страна да проучи версията, при която „пияната“ съпруга се е прибрала с Маделин, след като я е прегазила, и след това е потърсила помощ от съпруга си, за да изхвърлят тялото в морето.

Съобщава се още, че неназованият британец вече е починал, а не е ясно дали германската му съпруга е жива.

В материала вестникът подчертава: „Германската полиция отказа сътрудничество с португалската Policia Judiciaria в разследване, свързано с доказателства за прегазване на Маделин Маккан и последващо изхвърляне на тялото ѝ в морето.“

През 2018 г. британка се е обърнала към полицията със съмнение, че брат ѝ е замесен в изчезването на Маделин. „Тя сподели, че брат ѝ е алкохолик и от деня на изчезването се държи така, сякаш крие болезнена тайна.“

Друг полицейски доклад твърди, че жена и малко момиченце са били забелязани в автомобил, съвпадащ с този, който германката е управлявала около времето на изчезването на Маделин.

