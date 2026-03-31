Николай Младенов: Добри новини за България и Украйна!

"Подписаното 10-годишно споразумение за сигурност и сътрудничество е важна крачка напред и резултат от усилията на няколко правителства. То ще даде допълнителен тласък на българската отбранителна индустрия и ще създаде нови работни места и технологии у нас. Важно е и за Украйна – надежден дългосрочен партньор в областта на отбраната и енергийната сигурност, включително потенциален газов коридор с до 10 милиарда кубика газ годишно".

Това заяви бившият външен министър и върховен представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов за подписаното вчера от премиера Андрей Гюров споразумение за отбрана с Украйна.

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

"Такива споразумения укрепват икономиката и позициите на България в региона и дават на Украйна стабилна подкрепа за развитие. Солидарността и партньорството винаги носят ползи и за двете страни", добави Младенов.

Междувременно Изпълнителното бюро на БСП и председателят на партията Крум Зарков изразиха своето категорично несъгласие с този акт на кабинета и инициираха подписка под надслов "Не на войната".

Текстът на подписката гласи: "Долуподписаните граждани настояваме за отмяна на сключеното от служебния министър-председател Андрей Гюров споразумение между Република България и Украйна в областта на сигурността и отбраната. Считаме, че подобни дългосрочни ангажименти следва да се приемат единствено при наличие на демократична легитимност, прозрачност и широк обществен и политически консенсус."