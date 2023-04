След земетресението в Папуа-Нова Гвинея: Загинали хора и стотици разрушение домове

Н ай-малко четирима души са загинали и стотици домове са разрушени в Северна Папуа-Нова Гвинея след земетресение с магнитуд 7,2, съобщи представител на властите, цитиран от Ройтерс.

A magnitude 7.2 earthquake has struck Papua New Guinea just after 4am this morning.https://t.co/Q0Xhk271yZ