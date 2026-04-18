Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

П ожар избухна в нефтена база в анексирания от Русия град Севастопол на Кримския полуостров след атака с украински дронове, съобщиха руските власти, цитирани от ДПА.

Назначеният от Москва губернатор на град Севастопол Михаил Развожаев заяви, че огънят е възникнал в резервоар с остатъчно гориво, след като противовъздушната отбрана е свалила дроновете. Той уточни, че инцидентът не е засегнал снабдяването с горива в Севастопол и няма пострадали.

Развожаев допълни, че над града са били унищожени още два дрона. Информацията към момента не може да бъде независимо потвърдена.

Мощна експлозия след пожарa в руска петролна база, ударена от Украйна

По-рано тази сутрин пожар избухна в петролен терминал в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи рано тази сутрин местният щаб на службата за извънредни ситуации.

Няма данни за пострадали и не е ясно какви са причините за възникване на пожара.

More than a day after the Ukrainian strikes, Russian oil storage facilities at the Tuapse refinery are still burning heavily.

Службата за извънредни ситуации написа в приложението Телеграм, че 224 пожарникари и 56 пожарни автомобила се борят с пламъците в терминала Тихорецк, разположен северозападно от главния град на областта - Краснодар.

Екипи на руските служби за извънредни ситуации също участват в гасенето на огъня.

Украинското разузнаване: При пожара в Севастопол са били унищожени 10 цистерни с петрол

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски по-рано тази седмица каза, че украинските сили се опитват “да намалят офанзивните способности на Русия”, като като поддържат висок “темп на удари по военни, отбранително-промишлени и други обекти”, припомня Ройтерс.

През март Украйна порази 76 подобни цели, включително 15 съоръжения на петролната индустрия, добави той.

През последните седмици Украйна засилва атаките срещу руския петролен сектор на фона на войната с Иран, с цел да ограничи приходите на Москва от износ на петрол.