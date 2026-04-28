Свят

Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

Oгънят е избухнал след серия от експлозии в района на индустриалната зона

28 април 2026, 09:38
Източник: AP/БТА

У краински дронове са атакували руския нефтопреработвателен завод в черноморския град Туапсе, което е довело до пожар, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

По първоначална информация огънят е избухнал след серия от експлозии в района на индустриалната зона. На място са изпратени противопожарни екипи, а част от съоръженията са били временно изключени като предпазна мярка. Към момента няма официални данни за пострадали.

През последните няколко седмици заводът, собственост на Роснефт, както и пристанището в Туапсе, бяха подложени на многократни нападения с дронове. Последният по-сериозен пожар в съоръжението продължи няколко дни, преди да бъде овладян от службите.

Рафинерията, която доставя нефтопродукти предимно за износ, спря работа на 16 април след предходна атака с безпилотни летателни апарати. Спирането на дейността ѝ оказа влияние върху логистиката на доставките в региона, като част от товарите бяха пренасочени към други руски пристанища на Черно море.

Украйна увеличи броя на ударите си по руска територия от март насам, когато преговорите за мир с посредничеството на САЩ бяха прекъснати. Според анализатори, атаките са насочени основно към енергийна инфраструктура и логистични обекти с цел ограничаване на икономическия и военния капацитет на Русия.

Рафинерията в Туапсе има годишен производствен капацитет от около 240 000 барела на ден, което я прави едно от значимите съоръжения за преработка на нефт в южната част на страната. Тя играе ключова роля за износа на горива през Черно море, включително към пазари в Европа, Азия и Близкия изток.

Междувременно руските власти съобщават за засилване на противовъздушната отбрана в региона, като се предприемат допълнителни мерки за защита на стратегически обекти. От украинска страна няма официален коментар по конкретния инцидент.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
украйна русия дронове атака рафинерия пожар
