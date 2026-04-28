Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

У краински дронове са атакували руския нефтопреработвателен завод в черноморския град Туапсе, което е довело до пожар, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии в Краснодарски край

По първоначална информация огънят е избухнал след серия от експлозии в района на индустриалната зона. На място са изпратени противопожарни екипи, а част от съоръженията са били временно изключени като предпазна мярка. Към момента няма официални данни за пострадали.

Украинската армия удари силно Русия

През последните няколко седмици заводът, собственост на Роснефт, както и пристанището в Туапсе, бяха подложени на многократни нападения с дронове. Последният по-сериозен пожар в съоръжението продължи няколко дни, преди да бъде овладян от службите.

Рафинерията, която доставя нефтопродукти предимно за износ, спря работа на 16 април след предходна атака с безпилотни летателни апарати. Спирането на дейността ѝ оказа влияние върху логистиката на доставките в региона, като част от товарите бяха пренасочени към други руски пристанища на Черно море.

Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

Украйна увеличи броя на ударите си по руска територия от март насам, когато преговорите за мир с посредничеството на САЩ бяха прекъснати. Според анализатори, атаките са насочени основно към енергийна инфраструктура и логистични обекти с цел ограничаване на икономическия и военния капацитет на Русия.

Нов удар с дронове в Русия: Нападнаха петролни рафинерии

Рафинерията в Туапсе има годишен производствен капацитет от около 240 000 барела на ден, което я прави едно от значимите съоръжения за преработка на нефт в южната част на страната. Тя играе ключова роля за износа на горива през Черно море, включително към пазари в Европа, Азия и Близкия изток.

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

Междувременно руските власти съобщават за засилване на противовъздушната отбрана в региона, като се предприемат допълнителни мерки за защита на стратегически обекти. От украинска страна няма официален коментар по конкретния инцидент.