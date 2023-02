След труса: Спасиха бебе, родено под развалините на дома му в Сирия (ВИДЕО)

Б ебе, за което се смята, че е родено под развалините на дома си, бе спасено в северния сирийски град Африн след разрушителните земетресения, които засегнаха Турция и Сирия, пише в. "Дейли телеграф", цитиран от БТА.

В информационното пространство набра популярност видеоклип,

на който се вижда как новороденото бива измъкнато изпод развалините от спасители, които го отнасят на сигурно място. Смята се, че бебето е било родено под развалините в часовете след земетресението с магнитуд 7,8, което разтърси Югоизточна Турция и Северна Сирия.

Предполага се обаче, че майката на спасеното новородено е загинала.

В сирийското село Катма, намиращо се на север от град Алепо, изпод огромна бетонна плоча пък бе извадено момче на 4 или 5 години, на име Ахмед, съобщава британското издание.

