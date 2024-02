Неописуемо зло: Петер Кюртен, чудовището от Дюселдорф

П етер Кюртен, известен още като вампира от Дюселдорф, е предупреждение от историята, нагледен пример за това какво се случва, когато някой даде воля на най-тъмните си пориви. Кюртен е човек, чиито отвратителни действия и ужасни постъпки потапят Дюселдорф в състояние на страх и ужас в началото на XX век.

От проблемното му възпитание до смразяващите престъпления, оставили траен белег върху града, тази статия разказва кой е Петер Кюртен, ужасяващите деяния, които е извършил, как в крайна сметка е бил изправен пред правосъдието и каква съдба е сполетяла това истинско чудовище.

Peter Kürten, known as the "Vampire of Düsseldorf," was a German serial killer who horrified Germany in the late 1920s and early 1930s.



Born on May 26, 1883, in Germany, Kürten had a troubled childhood marked by poverty and abuse, which likely contributed to his later criminal… pic.twitter.com/M6eiHKtc0k