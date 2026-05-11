Любопитно

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

11 май 2026, 14:02
Източник: Getty Images

С езонът на градинските партита във Великобритания официално започна, а домакини на първото събитие в Бъкингамския дворец бяха Кейт Мидълтън и принц Уилям, пише Vogue.

В исторически план тези пролетни празненства са традиционна кулминация на лятото. Членовете на кралското семейство се срещат с обикновени граждани – ветерани от въоръжените сили, общественици и посланици на благотворителни каузи. Целта е да се отличи техният принос към обществото, докато се споделят истории на по чаша чай и хиляди изящни десерти и сандвичи. Всяка година кралското семейство кани общо 30 000 гости на четири събития – три в Бъкингам и едно в двореца Холирудхаус в Шотландия. В петък принцът и принцесата на Уелс водеха първото парти за сезона от името на крал Чарлз III и кралица Камила.

Източник: Getty Images

Макар да знаем, че обновяването на гардероба е основна част от имиджа на Кейт Мидълтън, този път тя избра да комбинира винтидж находка с чисто нова рокля. Катрин се появи в кремаво-черна рокля на „Self-Portrait“ (една от любимите ѝ марки), отличаваща се с втален вълнен топ, деликатни флорални елементи, квадратно деколте и пола на точки с А-силует. Аксесоарите ѝ бяха перфектен микс от старо и ново: перлените обеци „Бахрейн“ на кралица Елизабет II, плетен клъч „Forever New Lily“ и обувки в цвят карамел от Ralph Lauren.

  • Историята зад една шапка

Истинският акцент във визията ѝ бе нейната шапка – широкопола, в черно и кремаво, изработена от слама със скулптурна периферия. Тя е винтидж модел на родената във Виена британска модистка Мици Лоренц. Дизайнерката е била легендарно име на Острова между 30-те и 80-те години на миналия век, известна със своите украшения за глава, инкрустирани със скъпоценни камъни, цветя и панделки.

Лоренц започва своя бизнес през 1938 г., живеейки в малък апартамент над ателието си в Лондон, за да изгради истинска империя. Тя е ментор на някои от най-известните британски шапкари, като Фредерик Фокс и Роуз Кори, които по-късно творят за самата Елизабет II. Лоренц продължава да работи до дълбока старост и почива през 1999 г. на 88 години. Въпреки че бизнесът ѝ отдавна не съществува, нейни архивни произведения все още могат да бъдат открити онлайн – точно както е направила Кейт.

Перлите също са се превърнали в запазена марка за принцесата. Тя често избира обеците „Bahrain Pearl“ от колекцията на покойната кралица Елизабет II. Те са изработени от седем редки перли, подарени на тогавашната принцеса Елизабет от хакима на Бахрейн за сватбата ѝ през 1947 г.

Източник: Getty Images
  • Завръщане към ангажиментите

Кейт е редовен участник в тези събития, но пропусна сезона през 2024 г., докато преминаваше лечение от рак. Преди това тя отсъстваше и в годините около раждането на принц Луи и принцеса Шарлот. На градинските партита в миналото тя често залагаше на рокли по поръчка от Емилия Уикстед или Александър Маккуин в свежи пролетни нюанси.

Този път към Уилям и Кейт се присъединиха принц Едуард, херцогинята на Единбург – Софи, и Зара Тиндал.

Програмата за тази година е натоварена. Следващото парти в Бъкингам е на 12 май, а това в Единбург – на 30 юни. Добавени са и специални събития: честване на 50-годишнината на „The King’s Trust“ и прием за организацията „The Not Forgotten“, която се грижи за физическото и психическото здраве на ветераните.

Следващата седмица принцесата заминава за Италия. Това ще бъде първият ѝ официален ангажимент в чужбина, откакто е в ремисия. Тя ще посети Реджо Емилия заедно със своя Център за ранно детство, за да се запознае с местните образователни методи.

„Принцесата с нетърпение очаква да посети Италия и да види от първа ръка как подходът в Реджо Емилия създава среда, в която природата и любящите човешки взаимоотношения се съчетават в подкрепа на детското развитие“, заяви говорител на двореца Кенсингтън.

