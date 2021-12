Скандална статия във ФАЦ обвинява България във фалшифициране на историята

С кандална статия във ФАЦ обвинява България във фалшифициране на историята, съобщава „Фокус“.

Материалът е озаглавен „Софийска фалшификация на историята“ и касае решението на България да блокира процеса на присъединяване на Северна Македония към ЕС.

Според автора Михаел Мартенс, българо-македонският исторически спор „може да продължи дълги години. Кирил Петков е смятан за прагматичен човек, който гледа напред и не иска да се изгуби в дебрите на балканските дебати за историята. Но той трябва да вземе предвид и коалиционните партньори, включително частично националистическата Социалистическа партия. А не само за нейните привърженици е вярно: българското неразположение към Северна Македония е по-дълбоко, отколкото е видимо за мнозина, които гледат отстрани. Президентът Румен Радев е на националистическа линия по този въпрос. Това обаче не се забелязваше в чужбина преди, защото българските позиции бяха в сянката на гръмкия гръцко-македонски „спор за името“.

Мицкоски: Няма да зачетем нов договор с България

Мартенс твърди, че България лишава от права „собствените си граждани, които десетилетия наред се определят като македонци“.

„София дори пренебрегна няколко решения на Европейския съд по правата на човека, за да се придържа към фикцията, че в страната няма македонско малцинство”, продължава Мартенс.

Позицията на България за РС Македония - без промяна

И продължава с твърдението, че в „периода от 1941 до 1944 г., когато България, по това време младши партньор на „оста“ на Хитлер, окупира по-голямата част от днешна Република Северна Македония, както и части от Северна Гърция. София в РС Македония провежда безразсъдна политика на побългаряване. Около 7200 евреи в страната са събрани в гета от българските окупационни власти и депортирани в Треблинка. Днес обаче София твърди, че е било „говор на омразата“, когато в Северна Македония паметниците или паметните плочи напомнят за времето на българската фашистка окупация. Възниква въпросът – какво друго може да се нарече фашистко, ако не трябва да се описва режим, който активно участва в Холокоста? Това, че самите евреи в България не са били екстрадирани на германците, не променя нищо“.

Радев пред Макрон: Очакваме необратими резултати от РС Македония

В края на статията Мартенс припомня, че македонският премиер Заев преди време „от прибързано подчинение на София“ е обявил, че правителството му ще разпореди премахването на няколко паметни плочи с надпис „българска фашистка окупация“.

„Заев беше обвинен във фалшифициране на историята. Ако Скопие искаше да отговори на всички искания на София, тогава наистина щеше да се получи така. Фалшифицирането на историята досега не е било критерий за присъединяване към ЕС. Но май българите искат да го направят критерий“, твърди Михаел Мартенс.

If the active participation of a state in the Holocaust may not be called fascist – then what can? What Sofia demands from North Macedonia is basically falsifying history. A demand that 🇲🇰 cannot accept – for the sake of the very European values it claims to aspire to. (F.A.Z.) pic.twitter.com/ACR82i2yQY