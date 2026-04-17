„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

Б ританският премиер Киър Стармър заяви, че е "побеснял" от факта, че не е бил уведомен, че избраният от него кандидат за посланик на Великобритания във Вашингтон, замесен в скандал, не е преминал проверките на силите за сигурност преди назначаването си, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Стармър заяви, че е бил държан в неведение, като определи това като "шокиращо" и "непростимо".

Британският премиер отказва да се поддаде на исканията да подаде оставка заради решението си да назначи Питър Манделсън.

"Не само аз не бях уведомен, никой министър не е бил уведомен и съм бесен", подчерта той.

"Това, което планирам да направя, е да отида в парламента в понеделник, за да изложа всички отнасящи се към случая факти в пълна прозрачност, за да може парламентът да добие представа за цялата картина", добави Стармър.