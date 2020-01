Синът на шаха очаква преврат в Иран: Само въпрос на време

С инът на последния шах на Иран - Реза Пахлави, който живее в изгнание в САЩ, очаква преврат в родината си през следващите месеци, съобщава австрийският ежедневник „Щандарт”.

„Това е само въпрос на време”, предупреди 59-годишният Пахлави, който вижда паралели между настоящите демонстрации в страната и периода преди Ислямската революция, довела до свалянето на баща му през 1979 година.

Иран: ЕС, защо позволявате на САЩ да ви тормозят

Въпрос е на „няколко седмици или месеци” преди „окончателния крах” на управляващите в Иран, смята Реза Пахлави.

Сегашната ситуация е донякъде „като през последните три месеца на 1978 г., преди революцията”. Настроенията са е същите като тогава, според Пахлави.

САЩ: Солеймани планирал атаки и в България

Той обаче апелира към западните правителства да не преговарят с иранските власти.

Шахът, тясно свързан със САЩ, избяга от Иран под натиска на протести на 16 януари 1979 г. Почина в изгнание в Египет на следващата година. Синът му живее в предградие на Вашингтон.

Настоящите протести в Иран започнаха, след като ръководството на страната призна, че иранска ракета е свалила украинския пътнически самолет, който се разби край Техеран. В катастрофата загинаха 176 души, повечето от които иранци, живеещи в други държави

Според „Амнести Интернешънъл”, силите за сигурност в Иран са предприели масови действия срещу протестиращите.

The brave people in #Tehran, nothing gonna stop them#IranProtests2020 pic.twitter.com/F4VjtiTgx3