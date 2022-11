Силно земетресение в Турция, усетено е и у нас

З еметресение с магнитуд 6,2 е регистрирано днес в района на турския град Дюздже.

Има данни земетресението да е усетено в България – в градовете Бургас, Варна и Балчик, съобщи Националният сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките.

По данни на сеизмологичния център земетресението е станало в 3,08 часа българско време с епицентър на 670 км от София.

🔔#Earthquake (#deprem) M3.9 occurred 10 km W of #Düzce (#Turkey) 18 min ago (local time 04:30:35). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/VghQqh6CKd

🖥https://t.co/MlKl5Du8KC pic.twitter.com/UGVk3tD5Uu