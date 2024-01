Силно земетресение разтресе Кушадасъ и Самос

С илно земетресение с магнитуд 5,1 разтресе Кушадасъ и Самос. Според изявление на Дирекцията за извънредни ситуации и борба с природни бедствия към президентството в Анкара (АФАД), земетресението е регистрирано в 08.19 ч. (07.19 ч. българско време).

Силно земетресение удари Турция

То е било с епицентър в залива на известния турски курорт Кушадасъ, в Егейско море. Земетресението е било със сравнително малка дълбочина от 8,51 км., което го прави по-осезателно.

🔔 #Earthquake ( #deprem ) M3.1 occurred 16 km NW of #Kuşadası ( #Turkey ) 24 min ago (local time 08:21:34). More info at: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/mkmaKdeybQ 🖥 https://t.co/x87PeNGw52 pic.twitter.com/fNkZZq8cj6

Епицентърът е на 5,4 километра от бреговете на село Мендерес в окръг Измир, на 50 км. от Измир, и на 80 км. от Айдън. То е продължило между 10 и 15 секунди.

Паника в Турция: Земетресение разтърси окръг Кайсери

Десетки граждани в Измир и Кушадасъ подплашени от труса напуснаха панически домовете си и изчакват евентуални вторични трусове в паркове и градини. Някои се приютиха в автомобилите си за да се стоплят, тъй като сутрешната температура в района беше около 7 градуса.

A magnitude 5.1 earthquake took place 12km West of Kuşadası, Turkey at 05:19 UTC (3 minutes ago). The depth was 16km and was reported by CSLC. #earthquake #earthquakes #Kuşadası #Turkey pic.twitter.com/hUI1R7joUG