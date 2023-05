Силно земетресение от 7,4 по скалата на Рихтер разтърси Тонга

Т рус с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси тихоокеанската островна държава Тонга, предаде Ройтерс, като се позова на Американския геоложки институт, предаде БТА.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.4 || 89 km W of #Hihifo (#Tonga) || 10 min ago (local time 05:02:01). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/vaLc8l0dH5