Силно земетресение край Нова Зеландия, има ли опасност от цунами

З еметресение с магнитуд 6,9 беше регистрирано в района на Кермадекските острови, Нова Зеландия, съобщи Американският геофизичен институт (USGS), цитиран от Ройтерс.

Трусът е станала на дълбочина 152 км, уточни институтът.

По данни на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център земетресението е било с магнитуд 6,6, а огнището му е било на дълбочина 183 км.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 978 km NE of #Ngunguru (New Zealand) || 10 min ago (local time 19:41:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/1XRenVIETD