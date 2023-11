Силните ветрове събориха коледната елха пред Белия дом

Н ационалната коледна елха пред Белия дом падна във вторник следобед заради разразилите се силните зимни ветрове, предаде Асошиейтед прес.

Дървото - 12-метров норвежки смърч от националната гора Мононгахела в Западна Вирджиния, беше поставено само преди две седмици в Елипсата на Белия дом, известна като Президентския парк.

Според Службата на националните паркове елхата е паднала около 13 часа във вторник на фона на силни пориви на вятъра, достигнали до 74 км/ч на близкото национално летище "Рейгън".

