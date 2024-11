Силни взривове отекнаха в Украйна, има загинали и ранени, сред които и деца

Д ве жени загинаха, а шестима души са ранени, сред които две деца в резултат на нощната атака с дронове на Николаев, съобщи председателят на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в приложението Телеграм.

Градът беше атакуван в 04.30 часа на няколко вълни с дронове, се казва в съобщението на областния управител. Нанесени са щети на частни домове, многоетажен жилищен блок, търговски център и обект на инфраструктурата. На местата с поразени цели и паднали отломки на свалени дронове са избухнали пожари.

🇷🇺🇺🇦 Massive strikes on critical enemy targets in #Ukraine.

💥 Since early morning, the #Russian Army has been striking targets throughout #Ukrainian territory.

💥 Explosions were heard in Zaporozhye Dnipropetrovsk, Krivoy Rog, Kiev, Ivano-Frankivsk, Lvov, Odessa, and Vinnytsia. pic.twitter.com/lob0ltmPeu