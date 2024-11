Поредна нощна атака с дронове в Одеса, отекнаха силни взривове

В тора поредна нощ Одеса и областта са атакувани с дронове от Черно море, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм".

В украинския черноморски град отекнаха силни взривове. Местни канали в "Телеграм" информират за удари и вероятно поразени цели.

The Russian drone attacks on Odesa and Kyiv are becoming an almost non stop 24 hour schedule.



Odesa tonight. pic.twitter.com/wGmJTiM5LS