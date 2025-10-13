Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

О деса масирано е атакувана от над 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщи в "Телеграм" кметът на града Генадий Труханов.

Дронове летят във всички райони на черноморския град.

Footage of a burning energy facility in Bilhorod-Dnistrovskyi, Odessa region



▪️After the night strike, water and electricity disappeared in parts of the city.

- RVvoenkor pic.twitter.com/DXFoAPdXJb — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 12, 2025

Сирените бяха задействани в 00.41 часа.

Одеса е атакувана, взривове във всички райони на града

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Одеса, ключов пристанищен град на Черноморието, е подложена на интензивни и повтарящи се атаки с дронове и ракети от началото на текущия конфликт.

Разположена стратегически на северозападния бряг на Черно море, тя често става мишена на въздушни удари, които се изстрелват предимно от акваторията на морето. Тези нападения, често описвани от местните власти като масирани, включват десетки дронове, които кръжат над града и околностите му, причинявайки взривове и разрушения.

През последните месеци кметът на Одеса, Генадий Труханов, редовно информира обществеността за текущите атаки чрез социални мрежи, призовавайки жителите незабавно да търсят бомбоубежища. Въздушните сирени стават обичайно явление, задействани по различно време на денонощието – както в късните вечерни часове, така и през нощта или деня, сигнализирайки за непосредствена опасност. Взривовете отекват в различни райони на града, причинявайки поражения на жилищни сгради и критична инфраструктура, включително пристанищни съоръжения. Съобщавано е за пожари, жертви и материални щети вследствие на тези удари.

Тези нападения продължават да оказват влияние върху живота на населението в Одеса и Одеска област, включително върху значителната българска общност.