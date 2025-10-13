Свят

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата

13 октомври 2025, 07:47
Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града
Източник: БТА

О деса масирано е атакувана от  над 20 дрона от акваторията на Черно море,  съобщи в "Телеграм" кметът на града Генадий Труханов.

Дронове летят във всички райони на черноморския град. 

Сирените бяха задействани в 00.41 часа.

Одеса е атакувана, взривове във всички райони на града

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Одеса, ключов пристанищен град на Черноморието, е подложена на интензивни и повтарящи се атаки с дронове и ракети от началото на текущия конфликт.

Разположена стратегически на северозападния бряг на Черно море, тя често става мишена на въздушни удари, които се изстрелват предимно от акваторията на морето. Тези нападения, често описвани от местните власти като масирани, включват десетки дронове, които кръжат над града и околностите му, причинявайки взривове и разрушения.

През последните месеци кметът на Одеса, Генадий Труханов, редовно информира обществеността за текущите атаки чрез социални мрежи, призовавайки жителите незабавно да търсят бомбоубежища. Въздушните сирени стават обичайно явление, задействани по различно време на денонощието – както в късните вечерни часове, така и през нощта или деня, сигнализирайки за непосредствена опасност. Взривовете отекват в различни райони на града, причинявайки поражения на жилищни сгради и критична инфраструктура, включително пристанищни съоръжения. Съобщавано е за пожари, жертви и материални щети вследствие на тези удари.

Тези нападения продължават да оказват влияние върху живота на населението в Одеса и Одеска област, включително върху значителната българска общност. 

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Одеса Дронове Атака Черно море Генадий Труханов Въздушна тревога Бомбоубежища Българи в Одеса Одеска област Украйна
Последвайте ни

По темата

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Тръмп: Войната в Газа приключи

Тръмп: Войната в Газа приключи

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 12 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 14 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 10 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 12 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 26 минути

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 48 минути

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Свят Преди 1 час

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

България Преди 1 час

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

<p>Внимание! Ремонти променят движението по АМ &quot;Тракия&quot; и &quot;Хемус&quot;</p>

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

България Преди 2 часа

Промените в трафика влизат в сила от тази седмица и ще засегнат ключови участъци по двете магистрали

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Любопитно Преди 2 часа

Този вътрешен конфликт е познат като „когнитивен дисонанс“ – сблъсък между желаното бъдеще и познатото минало

<p>Готвач разкри любимото ястие на&nbsp;принцеса Даяна</p>

Какво е яла принцеса Даяна: Главният готвач разкри любимото ѝ ястие

Любопитно Преди 2 часа

Принцеса Даяна е известна със своята елегантност и изтънчен вкус

Снимката е илюстративна

"Убиец на дронове": Какви качества има германският „Скайрейнджър“

Свят Преди 2 часа

Германия ще доставя на Украйна нова система за противовъздушна отбрана

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Свят Преди 2 часа

Докато в Германия се чудят как да отговарят на инцидентите с дронове като тези над летището в Мюнхен, Путин доволно потрива ръце

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Любопитно Преди 2 часа

Нашият мозък е устроен да пести енергия, поради което често търси прости отговори, вместо да анализира

<p>Инфлуенсър&nbsp;почина след операция &quot;лисичи очи&quot;</p>

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Любопитно Преди 2 часа

В деня, в който се е разболяла, тя е получила задух и е била приет в държавна болница

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

България Преди 2 часа

Вижте какво ще бъде времето в началото на новата седмица

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Технологии Преди 2 часа

Малко бдителност с функциите може да има голям ефект

.

Взрив пред сградата на полицията в Дупница

България Преди 9 часа

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

Свят Преди 10 часа

Потърпевшите пътници ще бъдат уведомени своевременно, като ще им бъде предложен вариант за нови резервации на полети

,

ЦАХАЛ: Военният натиск на Израел доведе до победа над Хамас

Свят Преди 11 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 октомври, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 13 - 19 октомври: Време за преоценка, действие и стабилност

Edna.bg

Джак Уилшър поема Лутън

Gong.bg

Стряскащи сцени на мача на Арсенал в Лондон

Gong.bg

Собственик на жилище в хотел "Негреско": Това е ваканционна сграда. Категорично не е хотел

Nova.bg

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Nova.bg