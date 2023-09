Силен взрив избухна близо до летището в Ташкент (ВИДЕО)

П ожарът, причинен от силен взрив в склад близо до летището на Ташкент е овладян, а положението е под контрол, съобщи узбекистанското министерство на извънредните ситуации, цитирано от Ройтерс.

Причините за експлозията са неясни, като според едно от съобщенията става дума за "силен удар от мълния". Министерството заяви, че на мястото е разположена специална полева лаборатория за разследване на взрива.

"В резултат на бързите действия на служителите на министерството на извънредните ситуации огънят беше редуциран", посочи ведомсвото в социалната мрежа Телеграм. "Обстановката е напълно овладяна."

A Customs Warehouse near the International Airport in the Uzbekistan Capital of Tashkent is reported to have Exploded earlier tonight after a Storage Building filled with Electric Cars and Batteries was possibly struck by Lightning; the Shockwave from the Explosion is said to… pic.twitter.com/IAWsbHw4ud